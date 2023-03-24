Нидерландский бренд Jacobs может исчезнуть из российских магазинов

Крупный поставщик кофе из Нидерландов JDE Peet’s думает об отказе от использования бренда Jacobs в России, в связи с чем на полках магазинов может остаться только продукция под марками Monarch или Milicano, сообщает в пятницу, 24 марта, "Коммерсант".

Окончательное решение компания ещё не приняла, поделился с изданием осведомлённый источник.

"Ограничения на продвижение в РФ западных продуктов в условиях геополитической напряженности вынуждают российские подразделения глобальных компаний оптимизировать портфель брендов", — говорится в тексте "Ъ".

В самой компании JDE Peet’s известили, что после начала военной спецоперации производитель принял решение о самостоятельном развитии бизнеса в РФ. Среди прочих мер, компания прекратила инвестировать рекламу и продвижение своих брендов. В то же время производитель намерен и дальше удовлетворять потребительский спрос в стране.

Завод "Якобс Дау Эгбертс Рус" находится в Ленобласти. В числе продукции, которую он производит, — зерновой, растворимый, жареный молотый кофе, кофейные смеси под брендами Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

Напомним также, ранее сообщалось, что компания Nespresso, выпускающая кофейные капсулы и кофе-машины, закроет свои российские магазины.