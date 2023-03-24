ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:19

Нидерландский бренд Jacobs может исчезнуть из российских магазинов

фото ЗакС политика Нидерландский бренд Jacobs может исчезнуть из российских магазинов

Крупный поставщик кофе из Нидерландов JDE Peet’s  думает об отказе от использования бренда Jacobs в России, в связи с чем на полках магазинов может остаться только продукция под марками Monarch или Milicano, сообщает в пятницу, 24 марта, "Коммерсант".

Окончательное решение компания ещё не приняла, поделился с изданием осведомлённый источник.

"Ограничения на продвижение в РФ западных продуктов в условиях геополитической напряженности вынуждают российские подразделения глобальных компаний оптимизировать портфель брендов", — говорится в тексте "Ъ".

В самой компании JDE Peet’s известили, что после начала военной спецоперации производитель принял решение о самостоятельном развитии бизнеса в РФ. Среди прочих мер, компания прекратила инвестировать рекламу и продвижение своих брендов. В то же время производитель намерен и дальше удовлетворять потребительский спрос в стране.

Завод "Якобс Дау Эгбертс Рус" находится в Ленобласти. В числе продукции, которую он производит, — зерновой, растворимый, жареный молотый кофе, кофейные смеси под брендами Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

Напомним также, ранее сообщалось, что компания Nespresso, выпускающая кофейные капсулы и кофе-машины, закроет свои российские магазины.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама