Nespresso закрывает фирменные магазины в России

Компания Nespresso, выпускающая кофейные капсулы и кофе-машины, закроет свои российские магазины пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников. Ее представители сейчас заняты переговорами с владельцами помещений для расторжения арендных договоров. Впрочем, полностью российский рынок фирма не покинет, а сосредоточится на работе с ритейлерами.

Главный магазин Nespresso в центре Москвы уже перестал работать.

Компанией владеет швейцарская корпорация Nestle, которая после начала военной спецоперации объявила о прекращении инвестиций в российский рынок. Более того, Nestle свернула все поставки в страну, кроме товаров первой необходимости. Таким образом, Россия перестала получать в том числе и новые кофейные капсулы Nespresso.