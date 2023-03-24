В Петербурге инженера ГУП "ТЭК" задержали при получении взятки

Петербургские правоохранители задержали инженера ГУП "ТЭК" во время получения взятки, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Изначально силовики получили сведения о том, что некие сотрудники предприятия якобы вымогают у стройкомпаний средства за подписание технических заключений. Во время оперативных мероприятий эти данные подтвердились, после чего подозреваемых взяли в разработку. Сначала сотрудники экономической полиции задержали посредника: он попался в руки правоохранителей после получения взятки от гендиректора строительной фирмы в размере 340 тысяч рублей.

В тот же день во дворе дома на Комендантском проспекте посредник при контроле полиции вручил деньги 41-летнему инженеру ГУП "ТЭК". После этого оперативники уложили подозреваемого на капот автомобиля.

"Результаты оперативных мероприятий полиции были переданы в следственные органы. В итоге уголовные дела возбуждены в отношении обоих задержанных: в отношении посредника — по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), в отношении взяткополучателя — по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", — отчитались в пресс-службе главка.

Фигурантов разбирательства отправили под домашний арест.