В Петербурге запустили чат-бот в Telegram для оценки качества питания в школах

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко на пресс-конференции "Интерфакса" 24 марта рассказал о создании чат-бота в мессенджере Telegram для оценки мнения родителей о питании в школах. Название у бота - "Едим в школе СПб", уточнил чиновник.

- Войти в чат-бот в Telegram можно по лицевому счету школьника. <...> Сейчас идет опрос по 10-бальной шкале по качеству питания. Я, кроме того, что пойму, как родители относятся к организации питания в целом в городе, я пойму, в каком районе, в конкретно какой школе, как родители оценивают. Я пойму, кто является в городе аутсайдером, кто является лидером, кого родители хвалят, кем недовольны, - заявил Москаленко.

По его словам, проголосовать можно и на сайте "Петербургское образование" в личном кабинете. Также с 15 марта открыта горячая телефонная линия, куда родители могут позвонить, оставить жалобу или задать вопрос, рассказал Москаленко.

На пресс-конференции 24 марта чиновник также рассказал об эксперименте по созданию школьной столовой нового формата. Занимается проектом компания "Теремок".

София Саттарова