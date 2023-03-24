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Новости 12:28

Суд в Коми приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии за самовольное оставление воинской части

фото ЗакС политика Суд в Коми приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии за самовольное оставление воинской части

Воркутинский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к пяти с половиной годам колонии в рамках уголовного дела о самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщается на сайте инстанции.

В материалах данного разбирательства указывается, что молодой человек, чьё имя не конкретизируется, "самовольно оставил воинскую часть, дислоцированную в Ленинградской области, убыв к месту жительства в Республике Коми, где стал проводить время по своему усмотрению".

Максимальный срок по инкриминируемой мобилизованному статье составляет 10 лет. Своё время молодой человек будет проводить в колонии общего режима.

Ранее, напомним, липецкого мобилизованного приговорили к двум годам колонии за побег из учебного центра.


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