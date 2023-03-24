Глава Роскомнадзора пожаловался на наличие серых зон с потенциально вредным контентом

Часть угроз духовно-нравственным ценностям не подпадает под действие законодательных запретов и остается в серой зоне, что не отменяет их негативное воздействие на общество, посетовал глава Роскомнадзора Андрей Липов. Заявление прозвучало на общественном совете при ведомстве 24 марта.

"Мы работаем только с тем, что запрещено законом. Часть угроз попали в запретительную зону, но есть и серые зоны", — транслирует слова Липова ТАСС. Чиновник отметил, что считает важным понять, как поступать с подобным контентом и "на основе каких критериев и норм" принимать решения о реагировании.

В свою очередь, начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Татьяна Денискина поведала о расширении перечня запрещенного контента. К настоящему моменту в России описано 25 видов запрещенной к распространению информации, отметила она.

"В прошлом году перечень запрещенной информации дополнился пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, педофилии, смены пола. Доступность такой информации противоречит ценностям, упомянутым в указах президента", — заявила Денискина.

Ранее стало известно, что владельцу "Википедии" грозят штрафы на сумму до 12 миллионов рублей за отказ удалять материалы о СВО и зацепинге.