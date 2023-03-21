Владельцу "Википедии" грозят новые штрафы за отказ удалить размещенные материалы

Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы рассмотрит составленные Роскомнадзором протоколы в отношении фонда Wikimedia Foundation, сообщил 21 марта "Интерфакс". Владелец "Википедии" вызвал недовольство регулятора своим отказом удалить запрещенный в России контент (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ).

Претензии РКН касаются материалов на тему специальной военной операции и так называемого зацепинга.

Рассмотрение протоколов состоится 6, 13 и 18 апреля. В случае, если фонд признают виновным, ему грозят штрафы на сумму до 12 миллионов рублей, уточнило информагентство.

Ранее Wikimedia уже привлекался к ответственности за отказ удалить контент. Так, в конце февраля фонд был оштрафован на два миллиона рублей, до этого штраф на аналогичную сумму был назначен в ноябре.

Фото: pixabay