"Википедию" оштрафовали на 2 млн рублей за неудаление статей об украинских событиях

Суд в Москве назначил штраф в размере 2 млн рублей компании Wikimedia Foundation за неудаление двух статей о ходе военной спецоперации на Украине, которые российское государство считает состоящими из "фейков", передает РИА "Новости". Организацию, владеющую интернет-энциклопедией "Википедия", признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).

Отметим, что юрлицо"Википедии" с начала спецоперации на Украине штрафовали несколько раз.

В конце лета стало известно, что силовики вычисляют личности администраторов русскоязычной "Википедии".