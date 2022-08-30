Московский центр "Э" занялся поисками администраторов "Википедии"

Депутату Госдумы Андрею Альшевских удалось добиться от руководства московского главка МВД проверки для установления личностей, которые администрируют русскоязычную "Википедию". Занялось этим подразделение по противодействию экстремизму столичного ГУ МВД.

"Русофобскими материалами заполнена Wikipedia. Противостоим", - таким комментарием сопроводил Альшевский скан ответа от полицейских в своем Telegram-канале.

Единоросс уверен, что через энциклопедию на страну совершается спланированная информационная атака коллективного Запада.

Отметим, что интерес российских властей к "Википедии" обострился полгода назад в связи с интерпретацией событий на Украине в ряде материалов. В критическом тоне об энциклопедии высказывался президент Владимир Путин, статью о котором Роскомнадзор требовал исправить.