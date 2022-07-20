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Новости 11:12

РКН потребовал от поисковиков маркировать "Википедию" как нарушителя законодательства

фото ЗакС политика РКН потребовал от поисковиков маркировать "Википедию" как нарушителя законодательства

Из-за систематических отказов администрации "Википедии" удалять различные статьи Роскомнадзор решил принять меры в отношении интернет-энциклопедии. Речь идет, как сообщает пресс-служба ведомства, о "мерах понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства".

Отдельно отмечается, что на сайте энциклопедии остаются общедоступными материалы, содержащие фейки о спецоперации на Украине.

По данным РКН, общая сумма штрафов за неудаление запрещенных в России материалов для "Википедии" составила 5 млн рублей.

В мае с критикой "Википедии" выступил президент Владимир Путин, статью о котором РКН тоже требовал подкорректировать.


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