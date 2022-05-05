"Мы знаем качество этой информации": Путин — о "Википедии"

Владимир Путин проводит встречу с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. Среди прочих тем, о которых уже успели побеседовать участники дискуссии, была затронута также тема "Википедии".

По мнению президента, одной "Википедии" для получения различного рода информации недостаточно, необходимы альтернативные источники — как минимум потому, что ресурс, уверен глава государства, уже "зарекомендовал" себя.

"Нужна объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", — поделился мнением президент.

Напомним, в конце апреля столичный суд оштрафовал на 5 млн рублей фонд "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.) из-за материалов о ситуации на Украине, удалить которые из "Википедии" требовала Генпрокуратура.