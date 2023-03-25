Володин предлагает наказывать тех, кто поддерживает решение МУС об аресте Путина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с несколькими предложениями после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Идеи изложены в Telegram-канале политика.

По мнению Володина, сперва необходимо запретить в России деятельность суда в Гааге, а также установить ответственность за поддержку решений инстанции.

Кроме того, думский спикер считает, что России следует поискать единомышленников в других странах и вместе бойкотировать МУС.

"У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", — резюмировал Володин, напомнив, что в основном законе страны прописан приоритет национального права над международным.

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой 17 марта. По версии МУС, они якобы могут быть причастны к незаконному перемещению детей из Украины в РФ.