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Новости 11:05

Володин предлагает наказывать тех, кто поддерживает решение МУС об аресте Путина

фото ЗакС политика Володин предлагает наказывать тех, кто поддерживает решение МУС об аресте Путина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с несколькими предложениями после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина. Идеи изложены в Telegram-канале политика.

По мнению Володина, сперва необходимо запретить в России деятельность суда в Гааге, а также установить ответственность за поддержку решений инстанции.

Кроме того, думский спикер считает, что России следует поискать единомышленников в других странах и вместе бойкотировать МУС.

"У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", — резюмировал Володин, напомнив, что в основном законе страны прописан приоритет национального права над международным.

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой 17 марта. По версии МУС, они якобы могут быть причастны к незаконному перемещению детей из Украины в РФ.


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