Полиция опубликовала видео наезда автомобиля на детей на Лермонтовском проспекте

Петербургские правоохранители опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства видеозапись ДТП на Лермонтовском проспекте, в котором пострадали двое детей.

На записи видно, как младшеклассники переходят дорогу по пешеходному переходу. Некоторые машины притормозили перед "зеброй", однако водитель Dodge RAM скорость не сбросил и, как итог, сбил детей.

За рулём, как ранее сообщалось, сидел заядлый нарушитель ПДД, на которого с 2022 по 2023 год составили 89 административных протоколов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), водитель задержан. Школьники доставлены в больницы.