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Новости 17:04

В Доме книги открылся цокольный этаж

фото ЗакС политика В Доме книги открылся цокольный этаж

В минувшую пятницу, 24 марта, петербуржцы и гости города смогли впервые после ремонта посетить цокольный этаж в Доме книги на Невском проспекте, передаёт 78.ru.

На полках разместилась философская и техническая литература, бизнес-издания, географические, медицинские и другие книги. Также на этаже разместился отдел хобби и досуга. Для ознакомления с литературой обустроили специальные столики.

Цокольный этаж открылся в запланированный день. Сам обновлённый Дом книги принял первых посетителей 12 ноября прошлого года. ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как всё прошло.


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