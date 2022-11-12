Дом книги на Невском проспекте вновь открылся для покупателей

В Петербурге в доме Зингера на Невском, 28 после реконструкции заново открылся Дом книги, ныне принадлежащий государству. В помещении, как и прежде, работают два этажа, на втором этаже имеется уголок для маленьких детей, пишет MR7. Всего на книжных полках в обновленной торговой точке представлено порядка ста тысяч наименований.

"Как говорит наш президент, добро пожаловать в родную гавань. Отрадно, что правительство с заботой относится к историческому наследию и сохранению той неповторимой атмосферы, которым славится наш родной Петербург", - произнес на открытии спикер ЗакСа Александр Бельский, цитируемый пресс-службой Мариинского дворца.

Вместе с ним из известных бывших и нынешних государственных деятелей на мероприятии выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, глава регионального отделения единороссов Сергей Боярский и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Беглов и Бельский повторили друг за другом тезис о том, что Дом Книги - "визитная карточка" города.

Напомним, в начале месяца представители Смольного пообещали выделить новому книжному центру субсидию в размере 150 млн рублей. Кроме того, посетителям пообещали, что наценка на продукцию будет меньшей, чем была у магазина при прежних владельцах помещений. С последними (ООО "Книжный магазин № 1), напомним, чиновники судились в течение нескольких месяцев нынешнего года. Магазин теперь принадлежит АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которым владеет городское правительство.

Примечательно, что покупатели получили право получили право поменять старые дисконтные карты на новые.



































фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру