Смольный предоставит субсидии НКО на социокультурную адаптацию мигрантов

Администрация Северной столицы предоставит поддержку городским социально ориентированным НКО, которые намерены реализовать проекты в сфере культурной адаптации мигрантов. Соответствующее постановление подписал градоначальник Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Субсидирование получат НКО, победившие на конкурсной основе. Претендовать на спонсирование не могут государственные и муниципальные учреждения.

НКО, получившие средства, должны будут посредством предлагаемых программ укрепить межнациональное согласие, снизить социальную напряжённость.

Напомним также, ранее в МВД предложили установить мигрантам налоговые скидки за знание русского языка.