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Новости 17:29

Смольный предоставит субсидии НКО на социокультурную адаптацию мигрантов

фото ЗакС политика Смольный предоставит субсидии НКО на социокультурную адаптацию мигрантов

Администрация Северной столицы предоставит поддержку городским социально ориентированным НКО, которые намерены реализовать проекты в сфере культурной адаптации мигрантов. Соответствующее постановление подписал градоначальник Александр Беглов, информирует пресс-служба Смольного.

Субсидирование получат НКО, победившие на конкурсной основе. Претендовать на спонсирование не могут государственные и муниципальные учреждения.

НКО, получившие средства, должны будут посредством предлагаемых программ укрепить межнациональное согласие, снизить социальную напряжённость.

Напомним также, ранее в МВД предложили установить мигрантам налоговые скидки за знание русского языка.


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