В МВД предложили установить мигрантам налоговые скидки за знание русского языка

МВД выступает за введение механизма скидок на НДФЛ для трудовых мигрантов за знание русского языка, сообщил 22 марта "Интерфакс". Подобную идею озвучила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на круглом столе в Госдуме.

Согласно презентации, представленной Казаковой участникам мероприятия, ведомство предлагает для мигрантов "ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства". В зависимости от степени владения языком, величина скидки для иностранца может составить от 10 до 50 %, что должно стимулировать мигрантов овладевать русской речью.

Также представитель МВД поведала об инициативе создания "языкового рейтинга" для того, чтобы подтолкнуть мигрантов к изучению русского языка. "В случае низкого рейтинга — вот стимуляция — адаптационный платеж", — поведала она.

В середине марта глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил лишать мигрантов родительских прав за отказ пускать детей в российскую школу. До этого он же предложил запретить выплату социальных пособий не говорящим по-русски женам мигрантов.