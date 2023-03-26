Госдума рассмотрит инициативу петербургского ЗакСа о запрете рекламы сексуальных услуг

Заксобрание Петербурга внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о запрете рекламировать сексуальные услуги. Пакет документов был опубликован 25 марта в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторы инициативы предлагают дополнить закон "О рекламе" положением о запрете продвижения сексуальных услуг, предоставляемых за деньги "или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения". Как следует из текста пояснительной записки, петербургские депутаты предлагают объявить вне закона размещение на улицах городов листовок, наклеиваемых на стены домов, остановочных павильонов и иные поверхности. Саму проблему они называют актуальной для Петербурга и частично Ленобласти, а также для других регионов России.

"Зачастую указанные объявления носят скрытый характер предложения сексуальной услуги: на разноцветных листовках с такими скрытыми предложениями указаны женские имена и номера телефонов, призывы к "отдыху"", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законотворцы полагают, что проблему составляет "не только нравственный аспект рекламы указанного вида услуг, но и материальный". Они отмечают, что листовки клеятся "на специальные растворы", вследствие чего их удаление становится проблематичным. Последнее наносит ущерб имуществу города и третьих лиц.

Принятие законопроекта позволит установить специальный состав административного правонарушения за рекламу сексуальных услуг и увеличить величину штрафов за них, говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Заксобрания Алексей Цивилев высказался за введение уголовной ответственности за нанесение "наркограффити" на стены зданий.