Смольный намерен защитить деревья от строителей двухметровыми заборами

Правительство Петербурга намерено внести изменения в правила проведения земляных, ремонтных и иных работ для защиты растущих в городе деревьев. Проект постановления об этом опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Документ содержит предписание строителям огораживать деревья, оказавшиеся в зоне проведения работ, сплошными щитами высотой не менее двух метров. Щиты должны располагаться треугольником на расстоянии не менее полуметра от ствола дерева, а вокруг них следует обустраивать деревянные настилы, говорится в проекте постановления.

Кроме того, при работах по асфальтированию или мощению дорог строители должны будут оставлять свободное пространство вокруг деревьев диаметром не менее двух метров. Отклонение в высоту от существующего уровня дорог и тротуаров разрешено не более чем на пять сантиметров, при этом, если засыпка или обнажение корней неизбежны, нужно предусмотреть устройства для сохранения условий роста деревьев. Документ предписывает проводить работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников ниже расположения основных скелетных корней.

На этой неделе комитет по благоустройству известил о закрытии садов и парков города на просушку. Ожидается, что они будут недоступны для посетителей около месяца.