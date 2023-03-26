Опасность гололеда стала причиной объявления "желтого" уровня погодной угрозы в Петербурге

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем власти города выпустили оповещение о "желтом" уровне опасности. Его действие продлится с вечера воскресенья практически по вечер понедельника.

"В Петербурге с 21:00 26 марта до 17:00 27 марта объявлен "желтый" уровень погодной опасности", — оповестило правительство Петербурга.

Принятое решение связано с возможностью гололедно-изморозевых отложений. "Местами ожидается налипание мокрого снега", — отметили в Смольном.

"Желтый" уровень предполагает потенциально опасную погоду. Власти города попросили водителей по возможности воздержаться от поездок, а пешеходов призвали проявлять особую осторожность при перемещениях.

Ранее комитет по промышленной политике, инновациям и торговле предупредил петербуржцев о том, что из-за холодной погоды ярмарки корюшки заработают с середины апреля.