В трех районах Ленобласти эконадзор помешал работе нелегальных свалок

Эконадзор Ленинградской области за два месяца помешал работе нелегальных свалок во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона. Всего специалисты выявили более 10 незаконных мест хранения отходов.

В результате проведенных мероприятий были изъяты более 20 бульдозеров, экскаваторов и самосвалов в качестве предметов административного правонарушения. Против перевозчиков, доставлявших отходы к местам хранения, составили более 50 протоколов.

В отношении собственников земельных участков, на которых обнаружены свалки, проводятся административные расследования о нарушениях при обращении с отходами и о невыполнении обязанностей по рекультивации земель (соответственно, ст. 8.2 и 8.7 КоАП РФ). В частности, речь идет о проведении необходимых экспертиз с расчетом ущерба и обращении в суд.

"Примером можно считать объект "Красная горка" в Колтушах, где под видом рекультивации велась незаконная приемка отходов. В суде комитетом выдвинуты требования о прекращении деятельности по обращению с отходами", — отметили в региональном правительстве.

Месяцем ранее в Ленобласти прошли обыски по делу о выплате администрацией Свердловского городского поселения 26 миллионов рублей за невыполненные работы по ликвидации несанкционированной свалки.

Фото: lenobl.ru