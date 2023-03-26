Ростовская коммунистка предложила привлекать детей к изготовлению окопных свечей без согласия родителей

Депутат Заксобрания Ростовской области Татьяна Иващенко (КПРФ) выступила за возможность привлечения местных школьников к "общественно значимому добровольческому труду" без согласия родителей, сообщило 26 марта местное издание 161.ru.

В выступлении на заседании местного парламента Иващенко заявила о необходимости возврата к системе, при которой "родители доверяют школе, которая выполняет государственный заказ и послание президента". Последняя же, по мысли депутата, должна иметь право "вовлекать в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей" в рамках патриотического воспитания.

Иващенко полагает, что школы могли бы привлекать учеников к изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей.

Парламентарий выразила недовольство тем, что сейчас дети "тяжелее тряпки для доски не поднимают до 11-го класса", а потом им будто бы приходится "вытаскивать своего друга с поля боя".

Ранее депутат Госдумы от Ленобласти Ольга Занко предложила включить в школьную программу произведения современных авторов Донбасса.

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