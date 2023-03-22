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Новости 15:58

Депутат от Ленобласти предложила включить в школьную программу произведения современных авторов Донбасса

фото ЗакС политика Депутат от Ленобласти предложила включить в школьную программу произведения современных авторов Донбасса

Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"), представляющая Ленинградскую область, выступила с инициативой включить в школьную программу по литературе произведения современных поэтов и писателей Донбасса, сообщило 22 марта ТАСС. Парламентарий направила свое предложение в Минпросвещения.

"Специальная военная операция открыла нам удивительных поэтов Донбасской земли — Анну Ревякину, Анну Долгареву, Владимира Скобцова и многих других. Они пишут произведения удивительной силы, когда читаешь их, понимаешь, сколько пришлось пережить людям Донбасса", — цитирует информагентство сообщение пресс-службы Занко.

По мысли депутата, изучать творчество авторов Донбасса предстоит ученикам старших классов. Занко считает свое предложение важным, поскольку "изучение истории через образы искусства помогает детям представлять, чувствовать, переживать", и это становится важной частью воспитания, в том числе патриотического.

Занко не впервые выступает с инициативами, касающимися изменения школьной программы. Неделей ранее она предложила включить в новый учебник истории рассказ о военкорах и добровольцах СВО.

В феврале Занко грозила нейросетью польской актрисе Барбаре Брыльской из-за ее слов о том, что Лие Ахерджаковой стоит покинуть Россию.

Фото: "ВКонтакте" / Ольга Занко


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