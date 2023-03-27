Кальницкая покинула пост директора ГМЗ "Петергоф"

Елена Кальницкая покинула пост генерального директора ГМЗ "Петергоф". В списке контактов на сайте музея-заповедника вместо нее указан врио гендиректора Роман Ковриков.

Как сообщила 26 марта "Фонтанка", контракт Кальницкой истек еще прошлой осенью и продлен не был. При этом Ковриков получил статус врио еще в марте прошлого года, что связано с состоянием здоровья бывшей главы музея.

"В сентябре у Елены Яковлевны закончился контракт, его не продлили, остался пока что врио Роман Ковриков, нового директора у нас не назначено", — рассказали "Фонтанке" в пресс-службе музея-заповедника.

Роман Ковриков окончил факультет журналистики СПбГУ, на работу в ГМЗ "Петергоф" пришел в 2010 году. С 2014 по 2022 годы он возглавлял службу приема и обслуживания посетителей.

В феврале стало известно об уходе Владимира Гусева с поста директора Русского музея на должность президента учреждения.

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