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Новости 11:18

Новый собственник новгородского завода IKEA хочет перезапустить его за один квартал

фото ЗакС политика Новый собственник новгородского завода IKEA хочет перезапустить его за один квартал

Бывший завод покинувшей Россию шведской компании IKEA в Великом Новгороде может возобновить работу в течение ближайших двух-трех месяцев. Сообщение об этом распространила пресс-служба ГК "Слотекс".

"Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского завода", - говорится в заявлении.

Новый владелец производства намерен как минимум в течение года сохранять действующий коллектив и условия труда.

Сделку по покупке завода на прошлой неделе завершило ООО "Инвест Плюс", принадлежащее бизнесмену Вадиму Осипову, который также выступает совладельцем "Слотекса". В свою очередь, бывшие предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях достались ООО "Лузалес".


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