Новый собственник новгородского завода IKEA хочет перезапустить его за один квартал

Бывший завод покинувшей Россию шведской компании IKEA в Великом Новгороде может возобновить работу в течение ближайших двух-трех месяцев. Сообщение об этом распространила пресс-служба ГК "Слотекс".

"Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России продукцию новгородского завода", - говорится в заявлении.

Новый владелец производства намерен как минимум в течение года сохранять действующий коллектив и условия труда.

Сделку по покупке завода на прошлой неделе завершило ООО "Инвест Плюс", принадлежащее бизнесмену Вадиму Осипову, который также выступает совладельцем "Слотекса". В свою очередь, бывшие предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях достались ООО "Лузалес".