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Новости 11:26

Минпросвещения занялось разработкой проекта закона о наставничестве

фото ЗакС политика Минпросвещения занялось разработкой проекта закона о наставничестве

Минпросвещения занялось разработкой проекта федерального закона, направленного на развитие института наставничества в России, сообщило 27 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин выразил мнение, что документ станет "нормативной правовой основой для развития института наставничества". Закон призван отразить "меры поддержки и повышения социального статуса наставников, систему мотивации их труда", отметил он.

Для подготовки законопроекта при министерстве создали координационный совет по наставничеству с участием представителей органов исполнительной власти, Госдумы, Общественной палаты, общественных и образовательных организаций и иных ведомств. Кроме того, ведется разработка профессионального стандарта наставника и ряда иных документов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил возможность создания всероссийской ассоциации наставников.


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