Особняк Шувалова в центре Петербурга сделают гостиницей

В здании особняка Шувалова на Моховой улице разместят четырехзвездную гостиницу, о чем пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на компанию Academia. Проект "Academia особняк Shuvaloff" предполагает создание 65 номеров на площади 2,5 тысяч кв. метров, а также бара, спа-комплекса и конференц-зала.

Всего будущий отель потребует, по предварительным подсчетам, привлечения порядка 500 млн рублей инвестиций.

До 2022 года здание принадлежало банку "Санкт-Петербург".

Особняк Шувалова, построенный в середине XIX века по проекту военного инженера Германа Паукера, включен КГИОП в перечень выявленных объектов культурного наследия.