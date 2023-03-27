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Новости 11:59

"Теплосеть" запустила сервис с информацией об отключениях горячей воды

фото ЗакС политика "Теплосеть" запустила сервис с информацией об отключениях горячей воды

В Петербурге заработал сервис для информирования граждан о сроках отключения горячей воды в ходе летних профилактических работ, известила 27 марта "Теплосеть Санкт-Петербурга".

С помощью сервиса горожане смогут узнать дату начала и сроки работ на сетях горячего водоснабжения. Для этого следует перейти в раздел "Летняя ремонтная кампания" на сайте "Теплосети" и ввести название улицы и номер дома.

В компании отметили, что летом планируется проведение ряда работ, включая техническое освидетельствование тепловых сетей и испытание их на прочность, перекладку тепловых сетей и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Всего ожидается проведение работ на 30 тепломагистралях.

Ранее в Смольном рассказали о предполагаемых сроках запуска приложения "Личный кабинет пассажира".


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