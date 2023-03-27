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Новости 13:02

Песков: Вопрос с Fan ID должны решать спортивные власти и службы безопасности

фото ЗакС политика Песков: Вопрос с Fan ID должны решать спортивные власти и службы безопасности

Решение дальнейшей судьбы карты болельщика находится в руках спортивных властей и спецслужб, заявил 27 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил возможность существования различных точек зрения в ситуации с Fan ID.

"Мы считаем, что это прерогатива все-таки наших спортивных властей, наших служб безопасности, и именно они должны принимать решения", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля отметил наличие "определенной аргументации" в поддержку дальнейшего существования карты болельщика. Остальное же, по его мнению, является прерогативой соответствующих служб.

В начале марта на первый домашний матч "Зенита" трибуны стадиона на Крестовском острове не получилось заполнить даже на треть.


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