Смольный выделил на фестиваль "Сияние Арктики" до 2,1 млн рублей

Осенью в Петербурге собираются провести фестиваль "Сияние Арктики", на который готовы потратить до 2,1 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовал комитет по делам Арктики 27 марта. С помощью мероприятия Смольный хочет популяризировать культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Фестиваль продлится один день на концертно-театральной площадке, в которой должно поместиться не менее 500 человек. В программе предусмотрен концерт, длительностью 1,5 часа, выставки и мастер-классы, а также тематические фотозоны с уклоном в культуру малых коренных народов. Какие именно этносы собираются продвигать - в аукционной документации не сказано.

Для участников фестиваля готовят 100 сувенирных наборов, в которые войдут календарь, шариковая ручка, блокнот и карта памяти. Вся продукция должна быть с символикой Петербурга и комитета. Также для проведения мероприятия потребуется 10 букетов цветов стоимостью не менее 3 тысяч рублей.

На работу артистов готовы выделить до 537 тысяч рублей. Сувениры с символикой города оценили в 100 тысяч рублей.

Напомним, в начале марта Смольный искал организатора "Фестиваля цветов", на который готовы потратить до 38 млн рублей.

Константин Леньков