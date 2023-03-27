Путин поручил упростить процедуру выдачи Fan ID

Президент Владимир Путин дал поручение правительству России и Агентству стратегических инициатив к 1 мая принять меры по упрощению использования гражданами "паспортов болельщика". Документ был опубликован на сайте Кремля 27 марта.

В первую очередь упрощение должно касаться инвалидов, пенсионеров и детей.

Напомним, система Fan ID начала действовать на всех матчах Российской премьер-лиги с 1 декабря. Для посещения игр футбольного чемпионата болельщик обязан получить в МФЦ специальный "паспорт".

Матчи с Fan ID бойкотируют футбольные фанаты и многие рядовые болельщики. Они считают новую систему непрозрачной и унизительной. Посещение стадионов РПЛ после введения "паспортов болельoиков" резко снизилось.

Так, петербургский "Зенит" 6 марта собрал на первый матч с Fan ID 19 705 человек. Это худший показатель для "Газпром Арены", не считая времен коронавирусных ограничений. Позже билеты на игры петербургской команды начали бесплатно раздавать в госучреждениях и родительских чатах. Однако посещаемость осталась низкой.

На игру московского "Торпедо" с екатеринбургским "Уралом" 11 марта пришли 207 зрителей.