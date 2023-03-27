В Госдуму поступил законопроект об уведомлении о получении кредита

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли 27 марта на рассмотрение Госдумы законопроект об автоматическом уведомлении заемщиков после заключения кредитного договора. Авторы инициативы преследуют цель помешать выдаче кредитов без согласия гражданина.

Законопроект предписывает банкам и микрофинансовым организациям уведомлять заемщика о заключенном договоре при помощи портала "Госуслуги".

В обоснование актуальности инициативы авторы указывают на случаи выдачи кредитов на имя гражданина без его согласия. В частности, это становится возможным в случае похищения паспорта или паспортных данных россиянина, на которого после оформляется кредит. При этом человек может просто не знать о происходящем, отмечают депутаты. Ссылаясь на данные неких соцопросов, они указывают, что в 2022 году 5 % россиян "находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя", причем в Москве и Подмосковье доля таких граждан достигала 8 %.

"В этой связи необходимо обеспечить возможность для граждан оперативно получать информацию о взятых на их имя кредитах", — говорится в пояснительной записке к проекту.

На прошлой неделе в Госдуму поступил законопроект о списании кредитов родителям погибших участников СВО.