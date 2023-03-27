В Петербурге прокурор ходатайствовал о возвращении экс-сенатора Сабадаша в СИЗО

Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционное представление на вынесенное ранее решение об отправке экс-сенатора Александра Сабадаша под домашний арест, известила 27 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против бывшего члена Совфеда выдвинуты обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Государственный обвинитель просит Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда в части изменения меры Сабадашу отменить и вернуть Александра Витальевича в следственный изолятор", — поведали в судебной пресс-службе. Представление к производству принято, но еще не направлено в Горсуд Петербурга.

В обоснование своего требования гособвинение ссылается на то, что необходимая медицинская помощь подсудимому оказывается и без того, сам он якобы может скрыться из-под домашнего ареста, а его защита "заявляет ходатайства о повторном допросе свидетелей, которых Сабадаш знает, и они могут изменить показания".

Суд в постановлении учел, что личность бывшего сенатора "имеет стойкую установку на противоправное поведение" и что, в связи с указанными выше фактами, "никакая иная мера, кроме стражи, не может быть применена к подсудимому".

На прошлой неделе суд отправил Сабадаша из СИЗО под домашний арест до 22 мая. Двое других фигурантов уголовного дела остались под стражей.