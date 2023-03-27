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Муниципал 15:42

Ярославский экс-мундеп предложил запретить слово "муниципалитет"

фото ЗакС политика Ярославский экс-мундеп предложил запретить слово "муниципалитет"

Бывший муниципальный депутат из Ярославля Александр Симон обратился в Ярославский областной суд с требованиям признать противоречащей закону региональную норму, в которой используются слова "мэр", "мэрия" и "муниципалитет", сообщила пресс-служба суда 24 марта. Истец убежден, что перечисленные слова должны быть заменены аналогами из русского языка. Ответчиками по иску Симон указал Ярославскую областную думу, муниципалитет и мэрию Ярославля.

Бывший муниципал уверен, что спорные, по его мнению, наименования должностей, указанные в региональном законодательстве, и органов власти противоречат закону "О государственном языке Российской Федерации". Он полагает, что в русском языке есть подходящие аналоги таких слов. Иск пока не принят к производству. 

Автор иска на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о подходящей замене слова "муниципалитет" не ответил.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Путин подписал закон о запрете чрезмерного употребления заимствованных слов. Согласно закону, в речи стоит использовать аналоги из русского языка. Документ в первую очередь направлен на чиновников. 

Константин Леньков


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