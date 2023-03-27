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Новости 16:16

Путин наградил медалью подростка, отличившегося во время вылазки диверсантов под Брянском

фото ЗакС политика Путин наградил медалью подростка, отличившегося во время вылазки диверсантов под Брянском

Действия школьника Федора Симоненко во время вооруженной вылазки диверсантов в Брянской области стали поводом для награждения его медалью "За отвагу". Соответствующий указ, подписанный 27 марта президентом Владимиром Путиным, выложен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о самоотверженности и мужестве, которые несовершеннолетний россиянин проявил при исполнении гражданского долга.

Ранее сообщалось, что Симоненко во время обстрела 3 марта вывел двух девочек из автомобиля, получив ранения. По факту инцидента, в ходе которого погибли двое человек, СК возбудил уголовное дело. Его расследуют сразу по трем статьям: теракт (ст. 205 УК), умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК) и посягательство на жизнь представителей власти (ст. 317 УК).


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