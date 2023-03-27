Путин наградил медалью подростка, отличившегося во время вылазки диверсантов под Брянском

Действия школьника Федора Симоненко во время вооруженной вылазки диверсантов в Брянской области стали поводом для награждения его медалью "За отвагу". Соответствующий указ, подписанный 27 марта президентом Владимиром Путиным, выложен на официальном портале правовой информации.

В документе говорится о самоотверженности и мужестве, которые несовершеннолетний россиянин проявил при исполнении гражданского долга.

Ранее сообщалось, что Симоненко во время обстрела 3 марта вывел двух девочек из автомобиля, получив ранения. По факту инцидента, в ходе которого погибли двое человек, СК возбудил уголовное дело. Его расследуют сразу по трем статьям: теракт (ст. 205 УК), умышленное повреждение чужого имущества (ст. 167 УК) и посягательство на жизнь представителей власти (ст. 317 УК).