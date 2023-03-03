СК завел дело о теракте по итогам вылазки диверсантов в Брянской области

Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ) и об умышленном уничтожении или порче имущества (ст.167 УК РФ) по итогам нападения на села Любечане и Сушаны в Брянской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области", — проинформировал Следком. Сотрудники ведомства занимаются осмотром места происшествия, проводят допросы свидетелей и потерпевших и выполняют иные следственные действия.

Накануне стало известно о вылазке диверсантов на территорию Брянской области со стороны Украины. По официальным данным, в результате погибли два человека и был ранен ребенок. Позже появилась информация о подрыве машины Росгвардии на мине, в результате чего пострадали четыре силовика.