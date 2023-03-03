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Новости 9:26

Хинштейн сообщил о подрыве машины Росгвардии в Брянской области

фото ЗакС политика Хинштейн сообщил о подрыве машины Росгвардии в Брянской области

Минувшим вечером в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, о чем в своем Telegram-канале сигнализировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. К своему посту он приложил фотографию взрывного устройства.

В результате происшествия, по информации единоросса, осколочные ранения получили четыре силовика, осуществлявшие "зачистку территории" и ее разминирование.

Напомним, что накануне днем в Климовский район Брянской области, по данным российских властей, проникли некие украинские диверсанты и открыли стрельбу по гражданским лицам. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К середине дня стало известно об одном погибшем и одном пострадавшем. На пятницу 3 марта назначено заседание Совета безопасности.

фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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