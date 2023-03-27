Калужские депутаты предложили лишать гражданства за предоставление подложного сертификата о знании русского языка

Заксобрание Калужской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении российского гражданства при установлении подложности определенных сведений и документов. Документ опубликован в электронной базе Думы 27 марта.

Инициатива вносит изменения в существующую статью 22 закона "О гражданстве РФ", посвященную основаниям для отмены решений по вопросам гражданства. Авторы намерены конкретизировать список сведений и документов, при установлении подложности которых решение о предоставлении российского гражданства будет аннулироваться.

Лишать полученного гражданства предлагается в случае установления фиктивности заключенного брака или же недействительности предоставленного лицом сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. Также депутаты предлагают лишать гражданства в иных случаях, если будет доказана ложность предоставленных лицом документов и озвученных сведений.

В середине марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила автоматически предоставлять российское гражданство детям, рожденным за границей, если хотя бы один из родителей имеет российский паспорт.