Архангельский суд возвратил в полицию протокол на юриста, оспаривавшего величину тарифов на вывоз мусора

Соломбальский районный суд Архангельска не стал рассматривать протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), составленный в отношении юриста защитников Шиеса Дениса Большакова, известило сообщество активистов "Поморье — не помойка!" в соцсети "ВКонтакте".

Протокол был составлен 24 марта, причиной его появления стала публикация на странице Большакова. При этом пост был обнаружен силовиками еще 23 декабря прошлого года.

"Суд, рассмотрев материалы дела, поступившие из полиции, вернул их обратно, отметив, что трехмесячный срок давности по этому делу уже истек", — рассказали экоактивисты. Они отметили, что Большаков "известен своими победами" по искам, связанным с оспариванием нормативов накопления мусора, в результате чего происходил пересмотр тарифов.

Ранее стало известно, что в Москве Хорошевский районный суд прекратил в связи с истечением сроков давности административное дело о дискредитации армии против солиста "Ногу свело!" Максима Покровского.