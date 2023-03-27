Сотня говорящих светофоров появится в семи районах Петербурга

В 2023 году в семи районах города развернутся работы по оснащению светофоров устройствами голосового сопровождения, сообщили 27 марта в петербургском комитете по транспорту. Всего предполагается оснастить такими приборами 108 объектов.

Речь идет о светофорах, расположенных в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красносельском и Центральном районах города. Контракты на выполнение работ уже заключены, отметили в комтрансе.

"Дублирование сигналов светофора речевыми сообщениями поможет слабовидящим пешеходам безопасно преодолевать проезжую часть на пешеходном переходе", — заявили в комитете, выразив уверенность, что это позволит создать городскую среду, удобную для людей с проблемами зрения.

Ранее комтранс отчитался о первом обходе чиновниками Петроградской стороны в рамках приготовлений к открытию зоны платной парковки, которое состоится 1 июля.

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