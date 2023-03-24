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Новости 19:42

Ради платных парковок чиновники хотят еженедельно проводить обходы Петроградской стороны

фото ЗакС политика Ради платных парковок чиновники хотят еженедельно проводить обходы Петроградской стороны

На Петроградской стороне состоялся первый пеший обход будущей зоны платной парковки, отчитались 24 марта в комитете по транспорту. В мероприятии поучаствовали сотрудники районной администрации и центра управления парковками, а также проектировщики.

"Такие пешие обследования будут теперь проводиться на еженедельной основе", — отметили в комтрансе.

Участники обходов должны на месте сравнить план размещения парковочных мест с реальной обстановкой на улицах, оценить необходимость создания дополнительных парковочных мест у социальных объектов для людей с инвалидностью, а также продумать организацию уличного движения, с тем чтобы избежать заторов на дорогах и предоставить приоритет общественному транспорту.

О начале обустройства будущей зоны платной парковки на Петроградской стороне комтранс сообщал в середине февраля. По планам, с 1 июля здесь должно появиться более 10 тысяч машино-мест.

В 2022 году платные парковки в Центральном и Адмиралтейском районах принесли Петербургу 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда пришлось на поступления от выписанных нарушителям штрафов.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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