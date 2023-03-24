Ради платных парковок чиновники хотят еженедельно проводить обходы Петроградской стороны

На Петроградской стороне состоялся первый пеший обход будущей зоны платной парковки, отчитались 24 марта в комитете по транспорту. В мероприятии поучаствовали сотрудники районной администрации и центра управления парковками, а также проектировщики.

"Такие пешие обследования будут теперь проводиться на еженедельной основе", — отметили в комтрансе.

Участники обходов должны на месте сравнить план размещения парковочных мест с реальной обстановкой на улицах, оценить необходимость создания дополнительных парковочных мест у социальных объектов для людей с инвалидностью, а также продумать организацию уличного движения, с тем чтобы избежать заторов на дорогах и предоставить приоритет общественному транспорту.

О начале обустройства будущей зоны платной парковки на Петроградской стороне комтранс сообщал в середине февраля. По планам, с 1 июля здесь должно появиться более 10 тысяч машино-мест.

В 2022 году платные парковки в Центральном и Адмиралтейском районах принесли Петербургу 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда пришлось на поступления от выписанных нарушителям штрафов.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"