Комтранс: На Петроградской стороне стартовало обустройство зоны платной парковки

В Петроградском районе начались работы по обустройству зоны платной парковки, известил 14 февраля городской комитет по транспорту. К началу июля там должны появиться 80 паркоматов, новые дорожные знаки и разметка, а также более 1,1 тысячи информационных табличек.

"Работы по монтажу и установке паркоматов и табличек будут проведены Городским центром по управлению парковками. Нанесение разметки и установку дорожных знаков осуществит Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", — сообщили в комтрансе.

Информационные таблички служат для сообщения номера парковочной зоны и способа оплаты стоянки. Расположение паркоматов будет указано на интерактивной карте, представленной на сайте парковочного пространства Петербурга.

Согласно планам Смольного, зона платной парковки на Петроградской стороне должна заработать с 1 июля, за исключением Крестовского острова, где это произойдет в начале октября. В конце января стало известно о конкурсе на поставку и установку паркоматов, объявленном центром управления парковками. Следом за Петроградским районом зона платных парковок должна распространиться на Василеостровский район, это должно произойти с 1 октября. Ожидается, что комиссия по организации здесь платных парковок приступит к работе с середины апреля.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"