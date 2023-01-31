Смольный ищет поставщиков паркоматов для Петроградского района

Центр управления парковками разместил на портале госзакупок четыре аукциона на поставку паркоматов для муниципалитетов Петроградской стороны. Подача заявок для участия в торгах продлится до 3 февраля.

Начальная цена контракта на поставку паркоматов в МО "Чкаловское" составляет почти 26,9 миллиона рублей, в МО "Аптекарский остров" — свыше 37,9 миллиона рублей. Стоимость контракта на поставку устройств в МО "Посадский" и МО "Кронверкское" составляет немногим более 30 миллионов рублей, в МО "Петровский" и МО "Введенское" — 31,6 миллиона рублей.

Как следует из документации к контрактам, закупка паркоматов выполняется в свете предстоящего расширения зоны платной парковки на Петроградскую сторону. Победители аукционов должны будут выполнить поставку паркоматов, их установку и пуско-наладочные работы, а также провести интеграцию программного обеспечения устройств с банком-эквайером. Крайним сроком выполнения этих требований установлено 21 июня.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков анонсировал присоединение Петроградской стороны к зоне платной парковки с июля этого года. Накануне стало известно о том, что комиссия по организации платных парковок в Василеостровском районе приступит к работе 15 апреля.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"