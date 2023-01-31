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Новости 13:05

Смольный ищет поставщиков паркоматов для Петроградского района

фото ЗакС политика Смольный ищет поставщиков паркоматов для Петроградского района

Центр управления парковками разместил на портале госзакупок четыре аукциона на поставку паркоматов для муниципалитетов Петроградской стороны. Подача заявок для участия в торгах продлится до 3 февраля.

Начальная цена контракта на поставку паркоматов в МО "Чкаловское" составляет почти 26,9 миллиона рублей, в МО "Аптекарский остров" — свыше 37,9 миллиона рублей. Стоимость контракта на поставку устройств в МО "Посадский" и МО "Кронверкское" составляет немногим более 30 миллионов рублей, в МО "Петровский" и МО "Введенское" — 31,6 миллиона рублей.

Как следует из документации к контрактам, закупка паркоматов выполняется в свете предстоящего расширения зоны платной парковки на Петроградскую сторону. Победители аукционов должны будут выполнить поставку паркоматов, их установку и пуско-наладочные работы, а также провести интеграцию программного обеспечения устройств с банком-эквайером. Крайним сроком выполнения этих требований установлено 21 июня.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков анонсировал присоединение Петроградской стороны к зоне платной парковки с июля этого года. Накануне стало известно о том, что комиссия по организации платных парковок в Василеостровском районе приступит к работе 15 апреля.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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