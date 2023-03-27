Беглов напомнил о соцподдержке участвующих в СВО добровольцев

Губернатор Александр Беглов посвятил 27 марта часть своего традиционного обращения по "Радио России" вопросам поддержки участников спецоперации из числа жителей Петербурга. Он упомянул подписанное ранее постановление, в соответствии с которым участвующие в СВО добровольцы получили равные с военнослужащими льготы.

"На прошлой неделе подписал постановление, которое распространяет льготы социального пакета военнослужащих на добровольцев, участвующих в специальной военной операции", — отрапортовал Беглов.

Градоначальник упомянул, что поручение об этом дал в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин. В дальнейшем, по его словам, вопрос подвергся обсуждению на заседании совета по делам участников СВО.

"Все юридические вопросы решены, — заверил Беглов. — Дополнительные меры соцподдержки от города доступны петербургским добровольцам, а также членам их семей".

Кроме того, Беглов упомянул о предоставлении добровольцам права на единовременные выплаты по ранению. Как писал ранее ЗАКС.Ру, величина положенных выплат колеблется в промежутке от полумиллиона до миллиона рублей в зависимости от тяжести полученных ран.