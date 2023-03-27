В Москве заочно арестовали Петра Верзилова*

Суд в Москве заочно арестовал акциониста и издателя "Медиазоны"** Петра Верзилова*, которого обвиняют в публикации фейков о российских Вооруженных Силах (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает "Медиазона"**.

По версии силовиков, Верзилов** тремя постами в социальных сетях распространил заведомо ложные сведения о прошлогодних событиях в Буче. Отягчающим обстоятельством стал мотив политической ненависти, усмотренный следствием.

Согласно материалам дела, высказывания фигуранта заключали в себе посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации". Ему грозит до десяти лет колонии.

Примечательно, что в самом начале года суд отказался заочно арестовывать Верзилова* в рамках другого дела: ему также инкриминируют неуведомление российских органов власти о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК).

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов