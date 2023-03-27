Беглов собрался сделать "безопасными и качественными" 85 процентов дорог в этом году

До конца года Смольный рассчитывает привести к нормативному состоянию 85% дорог Петербурга, следует из слов губернатора Александра Беглова. Заявление прозвучало в ходе обращения главы города в эфире "Радио России" 27 марта.

В своем выступлении Беглов принялся рассуждать о конкурсе "Твой бюджет", нацеленном в 2023 году на развитие цифровых сервисов. Среди прочего губернатор перечислил наиболее интересные, по его мнению, заявки. Он назвал сервисы "Цифровой дом" и "Цифровой двор", единый цифровой реестр зеленых насаждений в геоинформационной системе и "автоматический мониторинг грузового транспорта, выявляющий нарушителей, которые передвигаются по Петербургу с нарушением знаков или специальных разрешений".

"У последнего предложения есть хорошие шансы на реализацию", — отметил градоначальник и добавил, что большегрузы не только влияют на трафик, но и портят покрытие дорог.

"До конца этого года мы по поручению президента сделаем безопасными и качественными 85% дорог Петербурга ,— продолжил Беглов. — После этого необходимо будет поддерживать их в нормативном состоянии. Для этого нам пригодится новый цифровой сервис".

Ранее в Смольном рассказали о планах потратить 2,9 миллиарда рублей на ремонт дорог в 11 районах города.