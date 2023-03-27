РИА Новости: МИД не приемлет планы Армении присоединиться к Римскому статуту

Стремление правительства Армении признать юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге и стать частью Римского статута МУС встретило категорические возражения со стороны российского Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве. Свое намерение официальные лица Армении озвучили в конце минувшей недели. Если оно будет реализовано, то российские чиновники предрекают для закавказских коллег серьезные негативные последствия.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", - приводит информагентство слова своего собеседника.

На официальном сайте МИД 27 марта появилась информация о прошедшей встрече замминистра Михаила Галузина с чрезвычайным полномочным послом Армении в России.

Напомним, что 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российских президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Исполнять его должны более сотни стран, признающих Римский статут МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вечером того же дня заявил о непризнании решения международной инстанции, назвав возмутительной саму постановку вопроса.