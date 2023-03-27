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"Фонтанка": У "Метростроя Северной столицы" появится исполнительный директор

фото ЗакС политика "Фонтанка": У "Метростроя Северной столицы" появится исполнительный директор

Акционерное общество "Метрострой Северной столицы" введет новую должность исполнительного директора, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в петербургском правительстве. По сведению издания, на это место в ближайшее время переведут замглавы дирекции транспортного строительства Дмитрия Васильева.

На своем нынешнем посту Васильев, в частности, координировал работу с подрядчиками, занятыми в метростроении. Дирекция транспортного строительства подчиняется комитету Смольного по развитию транспортной инфраструктуры.

Отметим, что в конце декабря у МССС сменился руководитель. Им стал Кирилл Петров, сменивший Владимира Ширвиндта. Последний, по некоторым данным, мог лишиться поста в том числе из-за низкой скорости строительства новых станций.

фото: gudts.krti.gov.spb.ru


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