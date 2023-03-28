Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ройзмана*

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Евгения Ройзмана*, которого преследуют по статье о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

После того как политик получит документ на руки, дело направится в суд.

Напомним, что поводом для уголовного преследования бывшего екатеринбургского мэра стал его стрим на YouTube в форме диалога со зрителями, состоявшийся прошлым летом. До того Ройзмана* несколько раз штрафовали по административным протоколам о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Он находится под запретом определенных действий.

Вместе с тем в настоящее время Ройзман* отбывает административный арест: 16 марта его признали виновным в демонстрации экстремистской символики в соцсети "ВКонтакте" (ст. 20.3 КоАП). Сам он утверждает, что никогда не пользовался этой социальной сетью и даже не зарегистрирован в ней.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов