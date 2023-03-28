Петербургский экс-следователь отделался условным сроком за крупную взятку

Суд в Петербурге огласил приговор по уголовному делу об особо крупной взятке, возбуждённому в отношении бывшего следователя Игоря Левченко. Решение инстанции приводит объединённая пресс-служба городских судов.

Мужчину заподозрили в получении 500 тысяч евро взятки от заинтересованного лица, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, находившегося у Левченко в производстве. Вину в инкриминируемом правонарушении экс-следователь признал по всем статьям. А это - ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению), ч. 6 ст. 290 (Получение взятки), ч. 1 ст. 286 (Превышение должностных полномочий).

Как итог, суд назначил ему 8 лет условного срока с испытательным сроком 3 года и с лишением права занимать должности на государственной службе в течение 5 лет.

Ранее, напомним, двух петербургских таможенников арестовали по делам о взятках.